Vuelta, caos a Bilbao per le proteste pro Pal. Il ciclismo si arrende

È da quando la corsa è arrivata in Spagna, era la quinta tappa, che i pro Pal si fanno vedere e sentire, approfittando di un evento che ha visibilità planetaria. Martedì è stato Simone Petilli a cadere mentre i manifestanti cercavano di invadere il percorso
Il traguardo era nel centro di Bilbao, sulla Gran Vía, ma non c’è stato: troppo pericoloso far passare la Vuelta in mezzo a quel caos, meglio chiudere prima, prendere il tempo a 3 chilometri dalla linea bianca, lasciando la tappa senza un finale e dunque senza un vincitore. Gli ultimi 400 metri erano completamente presidiati da migliaia di manifestanti pro Palestina, schierati in fila con le bandiere, e affrontati da poliziotti antisommossa armati fino ai denti, che per fermarli hanno dovuto ric