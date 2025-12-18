Vaccari: «Disegnai la sforbiciata di Parola sulle figurine Panini: non vidi una lira, ma lavorarci è stato magico»

A 18 anni lavorava per la casa editrice modenese. Fu lui a stilizzare la foto diventata un logo iconico: «All’inizio era in bianco e nero, poi ci inventammo i colori per non ricondurla a nessuna squadra. Il fotografo Corrado Banchi non ci guadagnò nulla, neanche io. Ma nessuno pensava che avrebbe avuto questo successo». Il racconto di un’azienda per cui «era bellissimo lavorare»: «C’erano i fratelli Giuseppe, Franco, Umberto e Benito, ma anche le sorelle Veronica, Edda, Maria Luisa e Norma, di cui a torto si parla poco»

Wainer Vaccari, nato a Modena nel 1949, è un pittore, scultore e disegnatore che espone in tutta Europa. Ma è anche l'autore del disegno che caratterizza la Panini: l’iconica rovesciata di Carlo Parola. Vaccari, cos’era esattamente la Fifimatic? Un macchinario che mescolava - in modo casuale e non ripetitivo - e imbustava automaticamente le figurine. Un’opera meccanica o una diavoleria? L’una e l’altra cosa, dipende da chi e come la guardava. Lo scultore e pittore Wainer Vaccari: a 18 anni iniz