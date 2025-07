Pubblichiamo di seguito un estratto del libro di Pasquale Annicchino Interazione tra diritto e religione nella transizione digitale (Giappichelli)



I profondi cambiamenti culturali e sociali portati dalle tecnologie digitali spingono ad un cambio di paradigma di numerosi aspetti della vita e da questi non può essere esente la sfera religiosa. Assistiamo da una parte ad un processo di secolarizzazione sempre più rapido accompagnato, in alcune parti del mondo, dal declino delle religioni tradizionali. Questo processo non deve indurre in errore e portare a concludere che la dimensione religiosa vada ad assumere un ruolo marginale nelle vite degli individui e delle comunità. Questo errore epistemologico e già stato commesso in passato e ha generato notevoli difficoltà e confusione nell’interpretazione dei fenomeni sociali legati alla dimensione religiosa.

D’altra parte, emergono anche nuove forme di religiosità e spiritualità individuale e collettiva che ricordano quanto sia oggi attuale l’intuizione iniziale di Harold Berman di adottare una categoria di religione molto ampia ai fini dello studio dell’interazione fra il fenomeno giuridico e quello religioso.

"Quasi-religioni”

Ad esempio, proprio nel contesto dello sviluppo delle tecnologie dell’intelligenza artificiale, assistiamo alla nascita di approcci fideistici rispetto a tale tecnologia. Il sacro, dunque, non scompare ma viene riconfigurato dal digitale. (…)

La sociologia della religione ha del resto sviluppato ormai da anni il concetto di “quasi-religione” per indicare che la persistente ricerca umana di strutture di significato non si esaurisce necessariamente nelle religioni tradizionali ma che, con l’avanzare della modernità, è possibile trovare inquadramenti sempre più ibridi che, pur non aderendo pienamente allo status formale di religione, ne esibiscono numerose qualità.

Le “quasi religioni” possono rappresentare allora forme di adattamento e modificazione della religiosità e offrono un nuovo quadro di comprensione del fenomeno religioso dal punto di vista delle scienze sociali. La crescente secolarizzazione, soprattutto delle società occidentali, ha portato ad una diversificazione e non necessariamente a rinnegare la presenza di strutture di significato.

Il concetto di “quasi-religione”, già sviluppato a partire dagli anni ’50 del Novecento da sociologi come Paul Tillich, contribuisce ad evidenziare quanto le “quasi-religioni” non si limitino ad imitare le religioni tradizionali, ma costituiscono nuovi movimenti che possono averne alcune caratteristiche pur poi potendo differenziarsene in maniera sostanziale.

Il caso QAnon

Anche fenomeni tipicamente moderni e fortemente influenzati dalle tecnologie digitali come il movimento statunitense QAnon potrebbero probabilmente essere meglio compresi tramite il prisma della categoria delle “quasi-religioni” e non essere immediatamente accantonati come fenomeni irrazionali non comprensibili secondo categorie scientifiche.

Si tratta, in questo caso, di un sistema di credenze caratterizzato da forti connotazioni apocalittiche e millenaristiche, ancora una volta basato sulla tradizionale distinzione binaria della battaglia cosmica tra il bene e il male.

Le tecnologie digitali hanno ampiamente facilitato la diffusione delle idee di QAnon e questo ha portato a delle conseguenze concrete nel mondo reale come la partecipazione di numerosi aderenti al movimento alle violenze dell’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021. Anche l’ampia diffusione di disinformazione sulla pandemia da Covid-19 e le posizioni anti-vaccini sono state fortemente influenzate da aderenti al movimento QAnon.

Come hanno sottolineato diversi studi, il movimento QAnon si caratterizza anche per l’uso di citazioni bibliche e altri elementi tipicamente religiosi che arrivano a vedere in Donald Trump una figura messianica e un salvatore religioso e invitano gli aderenti a prepararsi ad una battaglia escatologica finale tra le forze del bene e quelle del male. Altri autori hanno invece inquadrato il movimento primariamente nelle categorie della scienza politica e non in quella degli studi sulla religione.

Religione senza Dio

Oltre al caso di QAnon, comunque fortemente influenzato dagli sviluppi tecnologici, esistono anche diversi esempi di nuove religioni a base tecnologica. Un esempio è costituito dalla Way of the Future (WOTF) che è la prima chiesa ufficialmente dedicata al culto dell’intelligenza artificiale. (…)

Un ulteriore esempio è dato da quella che è stata definita “TESCREAL bundle”. Si tratta di un acronimo che indica diverse credenze come transumanesimo, estropianesimo, singolaritanismo, cosmismo, razionalismo, altruismo efficace e lungotermismo. Tali credenze risultano essere particolarmente popolari nella Silicon Valley.

In tutti i casi menzionati si può far riferimento al concetto di «religione senza rivelazione» che «mira al superamento del conflitto moderno tra scienza e religione attraverso il ripensamento del sacro in senso umanistico». Già Yuval Harari aveva intravisto la possibilità di una “religione senza Dio” e aveva indicato proprio nella Silicon Valley il possibile epicentro del suo sviluppo.

Spiritualità digitale

Parallelamente a queste riflessioni sulla “divinità AI”, sta emergendo il fenomeno della “spiritualità digitale”. Un fenomeno che influenza in maniera sostanziale le organizzazioni religiose dall’interno al punto che si assiste alla nascita di comunità religiose che si manifestano in maniera esclusiva nell’ambiente digitale.

Questo sviluppo tecnologico contribuisce alla nascita di nuove religioni che si distaccano dalle strutture di significato così come impostate dalle religioni tradizionali ed è foriero di ripercussioni anche per ciò che riguarda lo scenario giuridico.

L’innovazione religiosa non pone solo questioni teologiche di primaria importanza, ma arriva ad interrogare nodi fondamentali del trattamento giuridico riservato alle organizzazioni religiose e alla tutela della libertà di coscienza. (…) La nascita di nuove religioni pone, come sempre avviene nella storia dell’interazione fra diritto e religione, un problema metodologico rispetto alla definizione di cosa sia religione per l’ordinamento giuridico.

Nel caso in cui si adottasse un criterio puramente soggettivo, ovvero quello basato sull’autoqualificazione come religione, appare evidente l’impossibilità di addivenire ad una qualsiasi definizione che possa reggere al test dell’atomizzazione religiosa della società.

L’uomo divinizzato

Dal punto di vista teorico generale (e teologico) offre materiale utile a questa discussione la Nota Del Dicastero per la Dottrina della Fede e del Dicastero per la Cultura e l’educazione Antiqua et Nova che segnala quanto la competizione religiosa cominci ad essere avvertita anche da parte delle religioni tradizionali.

Nei paragrafi finali il documento si concentra sull’intelligenza artificiale e il rapporto dell’umanità con Dio con una riflessione che parte dal tema dell’intelligenza artificiale generale (AGI) per analizzare le posizioni di coloro che intravedono in tale tecnologia veri e propri aspetti religiosi: «Tuttavia, la presunzione di sostituire Dio con un’opera delle proprie mani è idolatria, dalla quale la Sacra Scrittura mette in guardia [...] Inoltre, l’IA può risultare ancora più seducente rispetto agli idoli tradizionali: infatti a differenza di questi che “hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono” [...] l’IA può “parlare”, o, almeno dare l’illusione di farlo [...]. Invece, occorre ricordare che l’IA non è altro che un pallido riflesso dell’umanità, essendo prodotta da menti umane, addestrata a partire da materiale prodotto da esseri umani, predisposta da stimoli umani e sostenuta dal lavoro umano. Non può avere molte delle capacità che sono specifiche della vita umana, ed è anche fallibile. Per cui, ricercando in essa un “Altro” più grande con cui condividere la propria esistenza e responsabilità, l’umanità rischia di creare un sostituto di Dio. In definitiva, non è l’IA a essere divinizzata e adorata, ma l’essere umano, per diventare, in questo modo, schiavo della propria stessa opera».

L’interazione fra diritto e religione è quindi sollecitata su molteplici fronti dalla transizione digitale. Non sono solo le questioni puramente giuridiche ad essere coinvolte, ma gli interrogativi di natura teologica risultano essere parimenti rilevanti.

