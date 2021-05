L’incontro, in diretta streaming anche su Domani, è promosso dall’Intergruppo parlamentare sull’Intelligenza Artificiale, per approfondire la proposta di regolamento europeo attraverso un confronto tra istituzioni europee, esperti, parlamentari nazionali ed europei, governo italiano

Lo scorso 21 aprile la Commissione europea ha avanzato una proposta di regolamento per garantire «la sicurezza e i diritti fondamentali di persone e imprese, rafforzando nel contempo l’adozione dell’intelligenza artificiale e gli investimenti e l’innovazione nel settore in tutta l’Ue». L’Intergruppo parlamentare sull’Intelligenza Artificiale propone per oggi, giovedì 6 maggio 2021 dalle 16.15 alle 18.45, un incontro online per approfondire sul tema attraverso un confronto tra istituzioni europee, esperti, parlamentari nazionali ed europei, governo italiano.

L’incontro in streaming

L’evento punta a stimolare una riflessione per capire quale possa e debba essere il posizionamento del nostro Paese nell’ambito di una strategia europea e a rilanciare il percorso per arrivare a definire una strategia nazionale, fatti di azioni concrete e investimenti importanti, anche alla luce del Pnrr. L’incontro sarà aperto dall’intervento della direttrice per l’IA della Commissione europea Lucilla Sioli e chiuso da una intervista alla sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico con delega su IA Anna Ascani.

Sarà trasmesso in diretta sui siti e/o sulle pagine Facebook di Alessandro Fusacchia, di altri parlamentari e su quelle dei quotidiani Domani, Il Sole24ORE, Fortune Italia, e Wired Italia.

Quattro gli ambiti di discussione: si parte con “La Strategia europea sull’Ia e il nuovo regolamento del 21 aprile”, introdotto dal deputato Alessandro Fusacchia e moderato dal giornalista di Domani Andrea Daniele Signorelli. Si prosegue poi con “Mantenere la barra dei diritti”, poi ancora “Formazione, ricerca, industria” e infine con “Ia, Pnrr e le intenzioni del governo”. Di seguito, la locandina:

La proposta della Commissione riguarda questioni complesse e dirimenti per il futuro delle nostre economie e società: dagli algoritmi che hanno impatto sui lavoratori, al riconoscimento facciale, alla ricerca, allo sviluppo di nuove imprese innovative, a molto altro. L’Italia, anche a causa dei cambi di governo, è rimasta indietro e non si è ancora data una strategia nazionale compiuta.

