Un video che sta molto girando sui social sembra pubblicizzare una start up che ha un’idea folle: impiantare nei carcerati falsi ricordi sul loro reato, per rieducarli e farli uscire subito dalla prigione. È un modo – si dice nel video – per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Cosa c’è dietro a questo video e perché se ne parla tanto?

Primo video. C’è un “utero artificiale” che permette di controllare il concepimento e la gestazione da remoto, facendo nascere bambini “a distanza”, in uno scenario simile a Matrix. Significa che in un futuro prossimo non ci saranno più problemi per chi non può avere un figlio, tutto sarà costruito e controllato attraverso un’app e un insieme di algoritmi, che permetteranno di risolvere per sempre il problema della natalità.

Secondo video. Alcune persone sono bloccate dentro ad una capsula, dove subiscono un processo di ricostruzione della propria memoria. Le persone inquadrate sono in realtà dei carcerati che hanno deciso di accedere ad un programma avanzato: in sostanza, vivranno in prima persona gli effetti del loro reato, come “ricordi” impiantati nel loro cervello attraverso l’intelligenza artificiale. Così, potranno essere reinseriti nella società dopo pochi minuti, invece che stare per anni dentro ad una prigione. In questo modo, sarà risolto anche il problema del sovraffollamento delle carceri.

Terzo video. Lo “Sky hotel” è un albergo alimentato ad energia nucleare che continuerà a solcare i nostri cieli. All’interno potrà ospitare migliaia di ospiti, che si imbarcheranno attraverso gli aerei di linea. L’albergo-volante non avrà bisogno di atterrare mai e da lassù si potrà godere di un panorama fantastico sulle nuvole.

A unire i tre video c’è uno stesso concetto: il progresso tecnologico potrebbe presto aprire scenari che finora stavano solo nei libri di fantascienza. Ma c’è soprattutto la stessa persona, che li ha creati e diffusi online, ottenendo sempre uno straordinario successo e una marea di condivisioni. Talvolta facendo anche breccia nella stampa internazionale, compresa quella italiana. Si chiama Hashem Al-Ghaili ed è un biologo molecolare, esperto nella comunicazione della scienza.

Si è costruito così la sua fama: lanciando idee di un futuro verosimile ma ancora immaginifico, in cui non è mai chiaro dove stia il confine fra la provocazione, la fantascienza e un progetto concreto, costruito su possibili sviluppi tecnologici futuri. I grandi giornali americani non cascano mai nel tranello e non gli danno troppa visibilità.

Ma lui non ne ha bisogno, perché il suo pubblico non legge i giornali ma si informa sui social, dove non esistono troppi confini e anche la differenza fra il possibile e l’impossibile non è così raffinata, figurarsi quella fra il vero e il fasullo. Così il video della prigione che modifica la memoria ha ricevuto nei giorni scorsi migliaia di condivisioni. Anche da molti utenti italiani.

Il confine

Sarebbe però sbagliato recludere questo fenomeno in un cassetto dove stanno tutte le follie che si trovano talvolta online. L’obiettivo di Al-Ghaili è infatti diverso: vuole dare visibilità a tutti gli aspetti del dibattito sul progresso tecnologico, anche quelli più controversi.

In questo senso, non è più importante capire se le idee siano effettivamente realizzabili. Il dibattito filosofico sta sul confine etico che vogliamo dare al progresso tecnologico, al di là di dove ci porterà davvero. Questo dibattito è di estrema attualità e viene affrontato quotidianamente anche nelle aziende che lavorano davvero sul futuro della tecnologia. E questo sì, viene fatto anche sui giornali, non solo quelli specialistici.

Gli estremisti del tecno-entusiasmo (dove Al-Ghaili sembra collocarsi) ritengono che lo sviluppo non abbia bisogno di regole eccessive e che anzi è solo lasciando la briglia sciolta al progresso che si potranno risolvere alcuni problemi attuali dell’umanità. Come appunto quello della denatalità o del sovraffollamento delle carceri.

Dalla parte opposta c’è invece lo schieramento di chi ritiene che non ci possa essere progresso senza regole. Anche gli investimenti nella tecnologia devono essere mediati da norme precise e talvolta molto restrittive. Questo dibattito rischia però di essere molto astratto e riguardare solo gli specialisti. Riflettendo invece su ipotesi distopiche ma verosimili si riesce a comprendere meglio il tenore della questione. Voi accettereste una prigione di quel tipo?

Falsi ricordi

Invece, se dovessimo prendere più concretamente le idee promulgate nei video, allora la situazione si complica ulteriormente, perché si dovrebbe quanto meno cercare di comprendere quanto il progetto sia fattibile anche dal punto di vista scientifico. Al momento, lo scenario immaginato da Al-Ghaili per il suo carcere del futuro supera dunque i confini raggiunti dalle neuroscienze e si innesta invece a pieno titolo nei confini della fantascienza.

La psicologa americana Elizabeth Loftus ha dimostrato – attraverso esperimenti ricchi di fascino – come sia possibile innestare falsi ricordi nelle persone attraverso la suggestione. Ma è un mondo ancora distante da chi immagina di modificare la memoria attraverso macchine futuristiche, come quelle nei video di Al-Ghaili.

Effettivamente esistono però degli esperimenti che hanno tentato con successo di innestare “falsi ricordi” nei roditori: il più famoso è quello realizzato da un gruppo di ricercatori nel 2019, fra cui l’italiana Gisella Vetere e pubblicato da Nature Neuroscience. In sostanza, gli scienziati hanno stimolato artificialmente alcune aree del cervello dei roditori dedicate alla ricezione olfattiva, associando il ricordo artificiale di un particolare odore – che in realtà non avevano mai provato – a un’esperienza negativa o positiva.

Ebbene, il giorno successivo i topi venivano sottoposti veramente a quell’odore e reagivano in maniera positiva o negativa, sulla base del “finto ricordo” che gli era stato innestato. In altre parole, gli scienziati avevano dimostrato che si può davvero creare una memoria totalmente artificiale.

A cosa serve davvero

In un’intervista al Corriere, Gisella Vetere – che dopo un’esperienza in Canada ora continua i suoi studi sulla memoria a Parigi – spiegava però che immaginare questo stesso processo applicato su un essere umano è molto più complicato. Anche per questioni etiche.

«Queste tecniche, seppur raffinatissime, non possono essere applicate all’uomo», spiegava. Innanzitutto, perché c’è un tema di invasività. «Nei nostri esperimenti abbiamo introdotto delle fibre ottiche nel cervello dei topi e iniettato dei virus non patogeni che hanno “consegnato” particolari ricettori chiamati “ospite” ai neuroni target. Si tratta di proteine presenti in alcuni animali in grado di rispondere a una sorgente luminosa attivandosi».

Lo scenario immaginato da questi studiosi non è poi quello distopico teorizzato da Al-Ghaili. Comprendere come funziona la memoria e il particolare processo dei “falsi ricordi” potrebbe infatti in un futuro lontano essere applicato allo studio delle malattie neurologiche come l’Alzheimer, la demenza o il disturbo da stress post-traumatico. E questo è sicuramente un progetto più affascinante rispetto ad una prigione futuristica.

Chi è Hashem Al-Ghaili

Comunque anche la storia di Al-Ghaili merita di essere raccontata, al di là dell’idea che si può avere sui suoi video. Cresciuto in una famiglia contadina dello Yemen settentrionale, che coltivava il qāt (una piantagione dalle cui foglie si ricava uno stupefacente), a 16 anni in gran segreto, e praticamente scappando da casa, ha fatto domanda per una borsa di studio per riuscire ad andare all’estero.

Così è riuscito ad ottenere un posto per studiare biotecnologia in un’università del Pakistan. Ha poi ottenuto un’ulteriore borsa di studio per specializzarsi in Germania. Ma la vera svolta è stata l’apertura della sua pagina Facebook che oggi ha raggiunto 34 milioni di follower. Praticamente come mezza popolazione italiana.

Il suo obiettivo – dice – è di rendere la scienza più democratica e facile da comprendere. Il rischio di dipingere un futuro alla Black Mirror è però che qualcuno lo possa trovare davvero affascinante.

