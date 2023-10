Sono 23 gli agenti di polizia penitenziaria indagati dalla procura della repubblica di Cuneo, guidata dal procuratore Dodero Onelio, tra i reati contestati c’è anche quello di tortura. La pubblica accusa ha notificato, nei giorni scorsi, gli avvisi di garanzia e disposto alcuni sequestri a carico degli indagati alla ricerca di documenti che possano riscontrare le ipotesi investigative. La notizia, che Domani può rivelare, riguarda la casa circondariale di Cuneo dove sarebbero avvenute le violenze e sarebbero stati commessi gli abusi. Abusi che sarebbero avvenuti in passato, alcuni anche nei mesi scorsi, e che hanno portato all’apertura del fascicolo giudiziario. In questo momento gli agenti sono in servizio, il dipartimento non ha disposto alcuna sospensione, e non sono state richieste misure cautelari a carico dei soggetti indagati. Nulla trapela dagli investigatori e l’indagine prosegue con molta cautela. Si tratta dell’ennesima inchiesta che mette nuovamente in imbarazzo il dipartimento e la polizia penitenziaria. Un settore nel quale lo stesso governo fatica a mantenere le promesse se non quella ripetuta più volte di intervenire proprio sul reato di tortura rimodulandolo.

Il fallimento del governo

Per misurare il fallimento del governo Meloni nel settore carcere bisogna affidarsi ai numeri. L’unica proposta in campo è quella di rabbonire la polizia penitenziaria rivedendo il reato introdotto nel 2017 regalando così licenza di impunità a una minoranza di agenti picchiatori. C’è un problema gigantesco, gli abusi in divisa, e il governo pensa di risolverlo rimodulando il reato. Torniamo ai numeri. Mancano 18 mila agenti di polizia penitenziaria rispetto al reale fabbisogno, una situazione che si aggraverà nei prossimi anni (entro il 2026) quando ci sarà l’entrata in funzione di nuovi padiglioni detentivi per un totale di 1.690 posti. I sindacati denunciano che con le assunzioni in corso non si riuscirà a coprire neppure il turnover, non si assume anche per la carenza strutturale di scuole di formazione. Una situazione allo sbando considerando che il governo, tra i primi provvedimenti assunti, ha perfino tagliato risorse alla penitenziaria, in particolare le indennità: 25 milioni totali per gli anni 2022 e 2023 e undici milioni di euro dal 2024. Bisogna aggiungere che le indennità non pagate alla polizia penitenziaria vengono, invece, riconosciute ad altri corpi di polizia. In assenza di fondi, di corsi di formazione, di aumenti salariali, di mezzi, di supporto anche psicologico per gli agenti, il governo propone la revisione del reato di tortura per azzoppare il reato, i processi in corso e dare un contentino alla minoranza di agenti che ne chiede l’eliminazione.

