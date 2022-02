I due lavorano per l’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite che ne ha dato l’annuncio su Twitter. Insieme ai giornalisti stranieri, sarebbero detenuti anche dei cittadini afghani loro collaboratori

Due giornalisti stranieri e i loro assistenti afghani in missione per l'Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (Unhcr) sono stati arrestati a Kabul.

A renderlo noto è stato lo stesso Unhcr su Twitter. «Due giornalisti sotto incarico dell'Unhcr e dei cittadini afgani che lavorano con loro sono stati arrestati a Kabul. Stiamo facendo del nostro meglio per risolvere la situazione, in coordinamento con gli altri. Non faremo ulteriori commenti vista la natura della situazione».

Il portavoce dei Talebani, Zabihullah Mujahid, ha riferito che le autorità stanno esaminando la questione: «Abbiamo ricevuto informazioni al riguardo e stiamo cercando di confermare se sono stati detenuti o meno».

Secondo quanto affermato dall'ex vice presidente afghano Amrullah Saleh, su Twitter, tra gli arrestati ci sarebbe Andrew North, ex corrispondente di guerra della Bbc per Iraq e Libano, oltre ad altre otto persone. «Nove cittadini di paesi occidentali sono stati rapiti,- ha scritto Saleh – tra loro Andrew North e Peter Juvenal, proprietario del ristorante Gandomak. I Talebani sono bugiardi».

