la polemica dopo il via libera al dl fisco

Allarme imprese per Meloni. «Rotto il patto di fiducia»

Giulia Merlo roma
28 marzo 2026 • 20:04

Confindustria attacca: «Traditi su Transizione 5.0» e chiede di riscrivere il decreto. Il governo propone un tavolo. Vanno scelte le priorità, anche in chiave elettorale  

Quando si comincia a perdere consenso, il rischio è che non ci si fermi più. Dopo la sconfitta referendaria, il governo è infatti ora in affanno anche nei confronti delle categorie produttive, bacino elettorale del centrodestra. La pesante critica alle scelte dell’esecutivo, infatti, è arrivata da Confindustria, che lo ha di fatto accusato di non rispettare i patti: «Chiediamo di ripristinare gli impegni presi col tessuto produttivo e industriale italiano al più presto, e comunque, non oltre il

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Giulia Merlo roma
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.