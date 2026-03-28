Allarme imprese per Meloni. «Rotto il patto di fiducia»

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Quando si comincia a perdere consenso, il rischio è che non ci si fermi più. Dopo la sconfitta referendaria, il governo è infatti ora in affanno anche nei confronti delle categorie produttive, bacino elettorale del centrodestra. La pesante critica alle scelte dell’esecutivo, infatti, è arrivata da Confindustria, che lo ha di fatto accusato di non rispettare i patti: «Chiediamo di ripristinare gli impegni presi col tessuto produttivo e industriale italiano al più presto, e comunque, non oltre il