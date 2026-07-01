L’acqua è poca e l’Italia sta sempre peggio: con il clima malato cresce la crisi idrica

Non solo le temperature del Mediterraneo aumentate di oltre due gradi. Al Sud la siccità è realtà: non piove neanche in inverno. In Sicilia non è caduta una goccia per 116 giorni. I bacini si svuotano: risorse diminuite quasi del 20 per cento rispetto al 2024
Basta immergersi pochi metri, per vederla. Si trova in superficie, per garantire la luce solare alle microalghe che vivono dentro i suoi tessuti. Dorata, è una siepe sferica dura al tatto: centinaia di polipi calcarei uniti tra loro. Nascosta in piena vista, tra i suoi calici e le corone di tentacoli trovano rifugio numerose specie marine. La cladocora, l’unico corallo endemico del Mediterraneo, è un termometro naturale del mare. Il suo stato di salute riflette la qualità delle acque e gli effet