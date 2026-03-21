La giornata mondiale

Acqua strategica: ridurre gli sprechi si può ma soltanto se si investe

Edoardo ZanchiniEcologista
21 marzo 2026 • 07:00

La buona notizia è che esiste un modo di utilizzare l’acqua pulita che esce dai depuratori. Il problema è che da quasi cinque mesi il governo tiene nei cassetti un provvedimento che consentirebbe di sbloccare l’utilizzo di quell’acqua per l’agricoltura o per gli usi industriali e il lavaggio strade

La giornata mondiale dell’acqua quest’anno cade tra le bombe in Iran e Medioriente e nella domenica del referendum, ma non per questo ci si deve dimenticare della situazione di crisi di accesso alla risorsa che vivono miliardi di persone nel mondo e degli scenari drammatici in una prospettiva di surriscaldamento globale. In Italia, la pioggia straordinaria di questi primi mesi dell’anno ci fa guardare con maggiore ottimismo alla prossima estate, ma si tratta di una pausa prima che si torni all’a

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Edoardo Zanchini
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Edoardo ZanchiniEcologista

Direttore dell'ufficio clima del Comune di Roma. È stato vicepresidente di Legambiente dal 2011 al 2022 e membro del board di Transport & Environment e di Renewables Grid Initiative. Dopo la laurea in architettura e il dottorato di ricerca in pianificazione urbana ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara.