Acqua strategica: ridurre gli sprechi si può ma soltanto se si investe

La buona notizia è che esiste un modo di utilizzare l’acqua pulita che esce dai depuratori. Il problema è che da quasi cinque mesi il governo tiene nei cassetti un provvedimento che consentirebbe di sbloccare l’utilizzo di quell’acqua per l’agricoltura o per gli usi industriali e il lavaggio strade
La giornata mondiale dell’acqua quest’anno cade tra le bombe in Iran e Medioriente e nella domenica del referendum, ma non per questo ci si deve dimenticare della situazione di crisi di accesso alla risorsa che vivono miliardi di persone nel mondo e degli scenari drammatici in una prospettiva di surriscaldamento globale. In Italia, la pioggia straordinaria di questi primi mesi dell’anno ci fa guardare con maggiore ottimismo alla prossima estate, ma si tratta di una pausa prima che si torni all’a