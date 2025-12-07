Addio campagna, l’umanità si sposta sempre più nelle città

Utilizzando modelli statistici che tengono conto di fattori come l’invecchiamento demografico e i flussi migratori, la previsione è che entro il 2050 l’83 per cento della popolazione mondiale sarà urbanizzata

Secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, oltre l’80 per cento della popolazione mondiale vive oggi in centri urbani e questa quota è destinata ad aumentare ancora nei prossimi decenni. La tendenza rende sempre più urgente ripensare le città in modo che siano salutari per le persone e sostenibili per l’ambiente. L’ultima edizione del World Urbanisation Prospects, pubblicata nel 2018, stimava che il 55 per cento degli abitanti del pianeta vivesse in aree urbane. Quel valore, però, si basava