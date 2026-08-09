Le microplastiche stanno riempiendo l’Adriatico

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Luigi Bignami
divulgatore
Giornalista scientifico italiano, laureato in scienze della terra a Milano
Ambiente
Lo splendore del Sole ha 170mila anni e ora si prepara alla grande eclissi
09 agosto 2026 • 18:08
Ambiente
Si possono “ascoltare” i buchi neri? Una nuova finestra sull’Universo
02 agosto 2026 • 17:50
Ambiente
L’Esa mette nel mirino Encelado: a caccia di vita sotto il ghiaccio
26 luglio 2026 • 20:26
Ambiente
Il destino lontano della Luna: cosa ne sarà del nostro satellite tra miliardi di anni
19 luglio 2026 • 16:50
Ambiente
Artico russo, è corsa al petrolio “inesauribile”: il mito dell’origine degli idrocarburi
12 luglio 2026 • 16:28
Ambiente
Proteggere gli oceani entro il 2030 non basta: il problema è rendere efficaci le aree marine protette
05 luglio 2026 • 17:44
Ambiente
Il passato della Terra è andato perso, ma la Luna lo ha conservato per noi
28 giugno 2026 • 18:59
Ambiente
Un archivio di cinque milioni di anni: negli abissi del cimitero delle balene
22 giugno 2026 • 07:00
Ambiente
Il vostro navigatore usa Einstein. Perché, senza di lui, sbagliereste di 10 km al giorno
14 giugno 2026 • 15:46
Ambiente
Voyager 1 e il confine di un giorno luce: l’ultima frontiera della comunicazione umana
07 giugno 2026 • 18:30
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