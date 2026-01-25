Propaganda Casa: il governo si confronti con sindaci e comuni

true false

Matteo Salvini la risposta ce l’ha in parte già dentro il suo ministero, perché nel 2026 si completeranno gli interventi finanziati dal Pnrr. Perché non dare continuità, allargando e migliorando sulla base delle esperienze fatte in aree diverse? La risposta è banale, quando mai la destra può avere interesse a valorizzare modelli di successo