LE RUSPE NELLA NATURA SELVAGGIA

Albania in vendita, proteste contro il resort dei Trump nell’ultimo delta selvaggio d’Europa

Federica Rossi
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04 giugno 2026 • 12:44

Jared Kushner ha intenzione di realizzare un resort di lusso e una serie di ville sull’isola di Sazan nell’area protetta di Vjosa-Narta. Lo status è però cambiato da poco e ci sono altre opacità normative che non chiariscono in maniera definitiva la legittimità del progetto

Sulla costa albanese, tra fenicotteri e foche monache, sorge uno dei pochi angoli d'Europa rimasti incontaminati. Siamo nello stretto di Otranto, soli 80 chilometri ci separano dallo stivale. Proprio qui, Jared Kushner, genero di Donald Trump, ha deciso di costruire un resort di lusso. Una mossa che ha riscaldato il paese, in protesta ormai da giorni. Cosa sappiamo sul progetto Le mani a stelle e strisce si sono allargate in particolare all’isola di Sazan e l’area protetta di Vjosa-Narta. L’isol

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Federica Rossi
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Federica Rossi

Federica Rossi è una giornalista freelance. Si occupa di transizione energetica, comunità autosufficienti, movimenti ambientalisti, ma anche di rotte migratorie nel Mediterraneo e cittadinanza. Le sue inchieste e reportage sono stati pubblicati su Euronews, Voxeurop, IRPIMedia, The Green European Journal, La Repubblica, e altri. Gestisce la rete estesa del collettivo di giornalisti Fada e fa parte della radio locale romana Sveja. Sempre in giro.