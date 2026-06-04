Albania in vendita, proteste contro il resort dei Trump nell’ultimo delta selvaggio d’Europa

Jared Kushner ha intenzione di realizzare un resort di lusso e una serie di ville sull’isola di Sazan nell’area protetta di Vjosa-Narta. Lo status è però cambiato da poco e ci sono altre opacità normative che non chiariscono in maniera definitiva la legittimità del progetto

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Sulla costa albanese, tra fenicotteri e foche monache, sorge uno dei pochi angoli d'Europa rimasti incontaminati. Siamo nello stretto di Otranto, soli 80 chilometri ci separano dallo stivale. Proprio qui, Jared Kushner, genero di Donald Trump, ha deciso di costruire un resort di lusso. Una mossa che ha riscaldato il paese, in protesta ormai da giorni. Cosa sappiamo sul progetto Le mani a stelle e strisce si sono allargate in particolare all’isola di Sazan e l’area protetta di Vjosa-Narta. L’isol