Sono almeno sedici le vittime a seguito dell'alluvione che si è abbattuta sulle città portuali di Bahia Blanca e Cerri, a 650 chilometri dalla capitale Buenos Aires.

L'inondazione è stata causata da una tempesta che da venerdì ha scaricato più di 400 millimetri di pioggia sulle due città: sono stimati danni per 370 milioni di euro, come ha annunciato il sindaco di Bahia Blanca, Federico Subielles: «Abbiamo bisogno di aiuto più che mai».

Al momento le ricerche si stanno concentrando su due bambine che sono state trascinate via per un innalzamento pentito delle acque. Al momento stanno continuando le ricerche «nelle vicinanze, con l'aiuto di sommozzatori e altri mezzi acquatici, ancora coperte da più di un metro d'acqua» ha dichiarato il ministro della Sicurezza della provincia, Javier Alonso. «La maggior parte dei morti sono persone molto anziane che si trovavano in case di riposo o in strutture che si occupano di anziani», ha dichiarato Susbielles in conferenza stampa. Undici di loro sono già stati identificati e il municipio non ha escluso la possibilità di altri decessi.

Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato tre giorni di lutto nazionale per le vittime: «Tutti i settori del governo nazionale continueranno a dedicarsi all'assistenza alle vittime in questo momento doloroso per tutti gli argentini».

Sono arrivate anche le prime reazioni internazionali. In una nota di palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni «esprime il suo profondo cordoglio per le vittime dell'alluvione che ha colpito alcune città dell'Argentina. Il governo italiano rinnova il proprio sostegno alle autorità argentine impegnate nei soccorsi e nell'assistenza alla popolazione coinvolta».

Messaggio di supporto arriva anche da Papa Francesco: «è informato dell'alluvione che ha colpito l'Argentina. Vicino, col pensiero e con la preghiera, alle persone della zona di Bahia Blanca», lo riferisce la Sala stampa vaticana.

