I cinque membri di “Ultima generazione” sono stati portati in questura e rischiano una denuncia per "imbrattamento su cose di interesse storico o artistico”. L’azione arriva lo stesso giorno della prima con Mattarella e Meloni. La notizia è stata data da Viva Rai 2 in diretta

Intorno alle 7.40 di questa mattina a Milano, cinque attivisti del gruppo ambientalista “Ultima generazione” hanno lanciato della vernice rosa e azzurra contro la facciata del Teatro alla Scala dove questa sera si terrà la prima con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

I poliziotti di guardia all'esterno del Piermarini li hanno immediatamente bloccati e li hanno accompagnati in questura dove sono stati identificati e rischiano una denuncia per "imbrattamento su cose di interesse storico o artistico”.

Non è mancato nemmeno lo «scooppino» con l'inviato di Viva Rai 2, il nuovo programma di Rosario Fiorello, che ha ripreso i ragazzi con la polizia. Questa sera è prevista la prima di “Boris Godunov”, opera lirica del russo Modest Petrovi, della durata «di 2 ore e 50», ha ironizzato il conduttore.

L’inviato Gabriele Vagnato era lì per riprendere la fila del pubblico e del parterre di autorità e personalità del mondo politico, dello spettacolo, della cultura e dell'imprenditoria previsto per l'occasione.

L’appello

I cinque sono giovani, ragazzi e ragazze tra i 20 e i 25 anni. La parte del muro sporcata dalla vernice è già stata pulita dai dipendenti dell'Amsa intervenuti immediatamente con un mezzo.

Subito dopo essere stati portati in questura è arrivato un comunicato dell’associazione: «Abbiamo deciso di imbrattare con della vernice il Teatro alla Scala per chiedere ai politici che questa sera assisteranno allo spettacolo di tirare fuori la testa dalla sabbia e intervenire per salvare la popolazione».

La situazione economica e ambientale del paese, scrivono, peggiora di giorno in giorno e «invece di prendere le misure necessarie a salvaguardare il futuro dell’Italia da siccità e disastri climatici, la politica si rinchiude a godersi uno spettacolo per poche persone, così come riserva a poche persone la possibilità di salvarsi dal disastro alimentato dai continui stanziamenti all’industria del fossile». Per loro le macchie sulla facciata della Scala devono ricordare «a Giorgia Meloni e Sergio Mattarella le proprie responsabilità e li spingano ad agire, prima che si ripeta un’altra Ischia», ha detto Alessandro.

L’azione di “disobbedienza civile non violenta contro il collasso ecoclimatico” messa in atto va ad aggiungersi a quelle di questi mesi in diverse città italiane e del mondo. I militanti della formazione ambientalista si battono in particolare per lo stop all'uso delle fonti fossili.

Tra quelle più eclatanti, i blitz nei musei dove giovani attivisti hanno incollato le proprie mani a opere famose, e di recente la zuppa di piselli lanciata contro un’opera di Van Gogh (protetta dal vetro) nel corso della mostra a Roma a palazzo Barberini.

