Puntare le città

Biciclette, monopattini, limiti di velocità: Salvini non è un ministro per la mobilità sostenibile

Edoardo ZanchiniEcologista
04 aprile 2026 • 06:42

Quanto messo in campo dal ministro dei Trasporti merita attenzione perché i risultati sono coerenti con una visione di cancellazione completa di tutto quello che si stava muovendo nella direzione di una mobilità sostenibile o che perlomeno non avesse al centro il primato dell’automobile

Non è vero che i quattro anni di Salvini al ministero delle Infrastrutture sono stati un completo fallimento. Pazienza se l’ossessione per il Ponte sullo stretto non sta portando da nessuna parte, se sulle linee ferroviarie continuano blocchi e ritardi, perfino se le promesse per piani casa, grandi opere e porti rimarranno tali. Il leader della Lega è riuscito a realizzare esattamente quanto aveva promesso in campagna elettorale, dentro un chiaro progetto politico comune a tutta la destra sovran

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Edoardo Zanchini
Edoardo Zanchini
Edoardo ZanchiniEcologista

Direttore dell'ufficio clima del Comune di Roma. È stato vicepresidente di Legambiente dal 2011 al 2022 e membro del board di Transport & Environment e di Renewables Grid Initiative. Dopo la laurea in architettura e il dottorato di ricerca in pianificazione urbana ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara.