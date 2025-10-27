Realtà o illusione cosmica? La sfida aperta dei buchi neri

L’interrogativo più oscuro di tutto l’universo oggi è sempre più vicino a trovare risposte. Dalla teoria rivoluzionaria di Einstein fino ai dubbi dei fisici odierni, un viaggio nelle teorie su questi oggetti del cosmo
Alcuni enigmi dell’universo sembrano destinati a sfuggire per sempre alla comprensione umana. Domande come «Perché esiste l’Universo in cui siamo immersi?», «Cosa si trova oltre i confini dell’Universo?» o «Che cosa accade davvero dentro un buco nero?» continuano a sfidare la mente dei cosmologi da oltre un secolo. Proprio quest’ultimo interrogativo, il più oscuro di tutti, potrebbe essere finalmente vicino a una risposta. La visione classica, nata dalle equazioni di Einstein, ci dice che nel cu