Buongiorno Glasgow è il podcast di Destinazione Cop. Ogni mattina, dal 2 al 12 novembre, ha l’obiettivo di raccontare la Cop26, la conferenza per il clima delle Nazioni unite che si tiene a Glasgow in Scozia, dove i leader politici sono chiamati a prendere scelte decisive per contrastare il surriscaldamento climatico.

Puntata del 2 novembre

Ora si fa sul serio. A Glasgow sono iniziati i lavori di Cop26 - la conferenza delle Nazioni Unite sul contrasto alla crisi climatica - e i grandi del Pianeta si sono alternati sul palco per il summit di apertura. Qualcuno ha fatto nuove promesse, altri hanno ribadito gli obiettivi già noti, in molti si sono spesi in proclami dal forte valore simbolico. Ma perché questa Cop abbia successo i simboli da soli non bastano più. Questo e tanto altro nel primo episodio di Buongiorno Glasgow, il podcast di Destinazione Cop per Domani.

