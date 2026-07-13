Caldo estremo e salute mentale: i bollini rossi aumentano, disagi e disuguaglianze pure

Le temperature elevate – mercoledì 15 luglio sono previsti 7 bollini rossi, 9 arancioni, e a Firenze e Perugia è allerta salute – tendono a isolare le persone: maggiore solitudine e minore collaborazione comunitaria hanno effetti diretti sulla psiche
Per Susan Sontag, le persone hanno una doppia cittadinanza: una nel regno dello stare bene, una in quello dello star male. Le nuove ondate di calore ci costringono sempre più spesso a vivere nel secondo. Il caldo estremo – che in questi giorni investe la penisola italiana, dopo essersi lasciato alle spalle 10mila morti in Europa – impatta anche sulla salute mentale. Così, insieme alle temperature, aumentano l’ansia, l’irritabilità, il nervosismo, la rabbia. Il corpo, sotto attacco, percepisce il