«Una deriva instagrammabile». Questo carnevale veneziano non è una festa per il clima

Per qualche settimana all’anno, Venezia riesce ancora a somigliare perfettamente a sé stessa. È un'immagine anacronistica, quella del Carnevale: le maschere riempiono Piazza San Marco, tra giochi d'acqua e spettacoli, e la città sembra ferma nel tempo. Quest’anno, quell'immagine ha richiesto più interventi del solito. Il Mose è stato attivato ripetutamente nei giorni della festa, isolando la laguna dal mare. È il carnevale della bolla: la scena resta intatta grazie a un sistema che lavora dietro