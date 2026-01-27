lo studio

Così la crisi climatica ha amplificato il ciclone Harry del 15%

Un'immatine dei danni provocati dal ciclone Harry a Mascali, in provincia di Catania (foto Ansa)
Un'immatine dei danni provocati dal ciclone Harry a Mascali, in provincia di Catania (foto Ansa)
Un'immatine dei danni provocati dal ciclone Harry a Mascali, in provincia di Catania (foto Ansa)
Ferdinando Cotugno
27 gennaio 2026 • 19:42Aggiornato, 27 gennaio 2026 • 20:14

Senza il cambiamento climatico la tempesta non sarebbe stata così forte, intensa o pericolosa. È il risultato del primo studio di attribuzione, analisi che collega gli effetti di un singolo evento meteo al contesto del riscaldamento globale. Questi studi stanno diventando le ricerche scientifiche col maggiore impatto pubblico e politico

La distruzione portata dal ciclone Harry in Sicilia è stata amplificata dal cambiamento climatico, senza il quale non sarebbe stato così forte, intenso o pericoloso. È il risultato del primo studio di attribuzione condotto sulla tempesta siciliana di gennaio. Gli studi di attribuzione sono analisi che collegano gli effetti di un singolo evento meteo al contesto del riscaldamento globale: stanno diventando le ricerche scientifiche col maggiore impatto pubblico e politico. In sostanza, vengono svo

Per continuare a leggere questo articolo

Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).