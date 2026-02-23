La Cina cresce ma frena le emissioni. La vera prova saranno i prossimi cinque anni

Pechino sta contenendo le emissioni di Co2 pur continuando a crescere. Questo è dovuto a una serie di fattori industriali ma anche alla crescita dell’energia pulita: il solare ha registrato un aumento del 43 per cento, l’eolico del 14 per cento e il nucleare dell’8 per cento. Diminuisce il ricorso al carbone, la cui produzione elettrica è diminuita dell’1,9 per cento