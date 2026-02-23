La Cina cresce ma frena le emissioni. La vera prova saranno i prossimi cinque anni

Pechino sta contenendo le emissioni di Co2 pur continuando a crescere. Questo è dovuto a una serie di fattori industriali ma anche alla crescita dell’energia pulita: il solare ha registrato un aumento del 43 per cento, l’eolico del 14 per cento e il nucleare dell’8 per cento. Diminuisce il ricorso al carbone, la cui produzione elettrica è diminuita dell’1,9 per cento
Le emissioni di anidride carbonica della Cina sono diminuite dell’1 per cento nell’ultimo trimestre del 2025, un calo che dovrebbe tradursi in una riduzione complessiva dello 0,3 per cento sull’intero anno per il paese primo emettitore mondiale. È quanto emerge da una nuova analisi del Crea (Centre for research on energy and clean air) pubblicata da Carbon brief. Il dato prolunga una fase di plateau o lieve diminuzione iniziata nel marzo 2024, la più lunga registrata in assenza di un rallentamen