È iniziata a Milano Youth4Climate: Driving ambition, la consultazione giovanile sui cambiamenti climatici organizzata da Nazioni Unite e governo italiano. Due giorni in cui quattrocento giovani delegati da oltre 185 paesi discuteranno le ricette per il contrasto al riscaldamento globale. Le proposte elaborate dalle ragazze e dai ragazzi - divisi in tavoli di lavoro - saranno poi presentate alla PreCop, l’evento preliminare al grande summit sul clima di novembre a Glasgow, Cop26.

La prima giornata è stata aperta da una breve conferenza. Sul podio si sono alternati quattro rappresentanti delle istituzioni - il sindaco Sala per la città ospitante, il ministro Roberto Cingolani per il governo italiano, Patricia Espinosa e Alok Sharma per le Nazioni Unite e, più precisamente, Unfccc e Cop26.

A loro sono seguite due esponenti dell’attivismo per il clima, la celebre ambientalista svedese Greta Thunberg e la sua collega ugandese Vanessa Nakate. Proprio la scelta di quest’ultima è rappresentativa della strategia dei movimenti per il clima in vista dei negoziati di questo autunno: i militanti intendono mettere al centro le voci di chi proviene dai paesi più poveri - il cosiddetto terzo mondo - e più colpiti dalla crisi climatica. Una scelta così netta che hanno anche inventato un nome per questa categoria di persone: Mapa, sigla che sta per Most Affected People and Areas.

Le pagelle del summit

Dare un voto agli interventi della giornata non è facile. Quanti hanno affollato il palco stamane occupano ruoli diversi, ed è quindi difficile mettere sullo stesso piano le loro parole, così come difficile è valutarle alla luce delle azioni di istituzioni o organizzazioni di cui sono portavoce. Tutti, però, sono esponenti politici, e come tali è possibile giudicarli in base all’efficacia della loro narrazione: chi ha superato le aspettative e chi le ha deluse, chi esce vittorioso e chi è apparso debole.

Roberto Cingolani: sorride, scherza, fa il padrone di casa. Ma il discorso è smorto, burocratico, non dice niente che infiammi la platea né che impegni il suo dicastero. Forse cosciente della bassa prestazione recupera un pò quando riprende la parola in chiusura - dove punta tutto sul suo passato da scienziato e rivendica il primato delle leggi della termodinamica su quelle della politica - ma non basta a metterlo in luce. Voto: 5

Alok Sharma: minimo sindacale, rivendica l’obiettivo limite dell’aumento di 1.5°C, ormai sempre più difficile, ma non ha altri grandi momenti di gloria. E appare visibilmente a disagio quando Thunberg lancia i suoi cori. Non giocava in casa però, e sa che la sua vera partita si terrà a Glasgow nel corso della Cop vera e propria. Voto: 6

Patricia Espinosa: sarà l’esperienza, ma tra i politici è quella che coglie meglio lo spirito della sala. Rimprovera i colleghi governanti - «le emissioni stanno aumentano, non diminuendo» dice - ed evoca le drammatiche conseguenze della crisi climatica. In conclusione si appella ai giovani, perché agiscano a livello internazionale «come già fanno nelle loro comunità». Niente di mai sentito, ma la platea approva. Voto: 7

Beppe Sala: fresco di tesseramento ai verdi europei, è ansioso di mostrarsi ecologista. Per questo è tra quelli che enuncia alcuni principi in modo più preciso - zero finanziamenti al fossile nel Recovery su tutti - pur stando bene attento a non tradurli in critica verso il governo italiano o le istituzioni europee. Rivendica il ruolo delle città nella lotta contro la crisi climatica e prende i suoi applausi. Ma non può o non sa andare oltre. Voto: 6.5

Vanessa Nakate: è la meno conosciuta, e anche per questo si rivela la sorpresa della giornata. Ha interiorizzato - come molti attivisti di questa generazione - lo stile di Greta Thunberg, quel “I Want You to Panic” tanto efficace quanto conosciuto. Il suo discorso si concentra sull’Africa e le altre zone povere del Pianeta, e il suo principale bersaglio polemico sono i Paesi ricchi. Nella retorica, però, infila uno dei temi più specifici affrontati nei di per loro vaghi interventi di stamane. la questione del debito. «I trasferimenti al sud del mondo devono essere a fondo perduto, non prestiti». La sala si alza per applaudire, i politici meno. Voto: 8

Greta Thunberg: i suoi discorsi sono così celebri che, forse, non fanno più troppa notizia. per questo la giovane svedese cerca di innovarsi con un’apertura insolitamente ottimista - «cosa vi viene in mente quando pensate al cambiamento climatico? Posti di lavoro verdi» - per poi mettersi al campo della platea come fosse un corteo. «Build back better? bla, bla, bla! Green economy? bla, bla, bla! Net zero? bla, bla, bla!» dice lei prima di lanciare What do we want, celebre coro delle nuove leve ecologiste che i delegati presenti conoscono e subito intonano. Il passaggio più inaspettato, però, passa quasi inosservato.

È il momento in cui accusa i politici di fare «cherry-picking [selezione ad arte N.d.R] di attivisti per far finta di starci ascoltando». Una critica nemmeno troppo velata anche ad almeno parte della platea, e forse un mettere le mani avanti rispetto ad un eventuale insuccesso dell’evento. Se va male - può essere questo il senso - non prendetevela con noi. Chi la ama la ama, chi la odia la odia, di certo non appare stanca. Voto: 8

