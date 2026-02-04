Ambiente

Il clima è un rischio per la nostra economia, ma il governo preferisce il negazionismo

Un'automobile rimasta in bilico sul limite dell'area colpita dalla frana a Niscemi, Caltanissetta
04 febbraio 2026 • 20:03Aggiornato, 04 febbraio 2026 • 20:48

Guerre, dazi e clima. È questa la sintesi dei rischi strutturali per l’economia italiana, nella prima nota sulla congiuntura prodotta nel 2026 dall’Ufficio parlamentare di bilancio, il cui compito è vigilare sull'andamento della finanza e dell'economia del nostro paese

Guerre, dazi e clima. È questa la sintesi dei rischi strutturali per l’economia italiana, nella prima nota sulla congiuntura prodotta nel 2026 dall’Ufficio parlamentare di bilancio, il cui compito è vigilare sull’andamento della finanza e dell’economia del nostro paese. Il documento è figlio delle inquietudini del momento, del turbolento mese di gennaio osservato sulla scena internazionale, tra guerre in corso o minacciate, e dello shock della tempesta Harry e della frana di Niscemi sul piano na

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).