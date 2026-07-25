Cosa possiamo fare per il clima: serve trasformazione non adattamento

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C’è qualcosa di curioso nel modo in cui affrontiamo il cambiamento climatico. Ogni estate è quella più calda della storia. Ogni ondata di calore scatena gli stessi titoli, gli stessi servizi televisivi, gli stessi dibattiti. Rinverdire le città. Piantare alberi. Togliere l’asfalto. Verniciare gli edifici. Costruire pareti verdi. Accelerare sulle rinnovabili. Riaprire il nucleare. E via così, un copione che si ripete con impressionante puntualità. Innanzitutto è arrivato il momento di smettere di