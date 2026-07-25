Ambiente

Cosa possiamo fare per il clima: serve trasformazione non adattamento

Andrea Segrè
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25 luglio 2026 • 18:45

Il cambiamento climatico non si risolverà soltanto con nuove infrastrutture, nuovi impianti o nuove tecnologie. Si risolverà – se ci riusciremo – quando saremo disposti a mettere in discussione ciò che oggi consideriamo normale

C’è qualcosa di curioso nel modo in cui affrontiamo il cambiamento climatico. Ogni estate è quella più calda della storia. Ogni ondata di calore scatena gli stessi titoli, gli stessi servizi televisivi, gli stessi dibattiti. Rinverdire le città. Piantare alberi. Togliere l’asfalto. Verniciare gli edifici. Costruire pareti verdi. Accelerare sulle rinnovabili. Riaprire il nucleare. E via così, un copione che si ripete con impressionante puntualità. Innanzitutto è arrivato il momento di smettere di

Andrea Segrè

Andrea Segrè, è agroeconomista, fondatore della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e della campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero (sprecozero.it). Autore di Gelo profondo. Una nuova era glaciale (Minerva), thriller sul cambiamento climatico.