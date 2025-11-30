Clima, tre anni di rincorsa al rialzo. Le emissioni toccano livelli record

Un elemento particolarmente preoccupante è il peggioramento dell’efficacia dei “pozzi naturali” – ovvero la capacità di ecosistemi terrestri e marini di assorbire CO₂
Secondo una nuova analisi del Global Carbon Project (GCP), le emissioni globali di anidride carbonica derivanti dai combustibili fossili cresceranno dell’1,1 per cento nel 2025 rispetto al 2024, toccando un nuovo record storico. Le stime parlano di 38,1 miliardi di tonnellate di CO₂ fossile per quest’anno. Nonostante i progressi nella decarbonizzazione in molti paesi, la domanda di energia globale continua a salire, e le politiche attuali non sono ancora sufficienti per compensare il consumo di