Ambiente

Come attuare la vera transizione ecologica: in Colombia la conferenza per dire addio alle fonti fossili

Ferdinando Cotugno
24 aprile 2026 • 07:00

Bogotà e Paesi Bassi hanno cooperato per dare vita al primo forum globale dove condividere esperienze riuscite di rinnovabili. L’idea è nata dopo la deludente Cop30 in Brasile. «La questione non è se fare la transizione, ma come farla», dice Robinson

Quando era stata concepita, mesi fa, la prima conferenza globale sull’abbandono dalle fonti fossili che parte oggi a Santa Marta, in Colombia, sembrava un evento coraggioso ma tutto sommato minore. Poi sono arrivate guerra in Iran e chiusura dello stretto di Hormuz. La più grave crisi energetica della storia ha proiettato sul nuovo progetto multilaterale di Colombia e Paesi Bassi, che sono coorganizzatori, una luce diversa, che somiglia a una forma di pragmatica speranza. La conferenza era stata

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Ferdinando Cotugno
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Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).