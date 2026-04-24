Come attuare la vera transizione ecologica: in Colombia la conferenza per dire addio alle fonti fossili

Bogotà e Paesi Bassi hanno cooperato per dare vita al primo forum globale dove condividere esperienze riuscite di rinnovabili. L’idea è nata dopo la deludente Cop30 in Brasile. «La questione non è se fare la transizione, ma come farla», dice Robinson

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Quando era stata concepita, mesi fa, la prima conferenza globale sull’abbandono dalle fonti fossili che parte oggi a Santa Marta, in Colombia, sembrava un evento coraggioso ma tutto sommato minore. Poi sono arrivate guerra in Iran e chiusura dello stretto di Hormuz. La più grave crisi energetica della storia ha proiettato sul nuovo progetto multilaterale di Colombia e Paesi Bassi, che sono coorganizzatori, una luce diversa, che somiglia a una forma di pragmatica speranza. La conferenza era stata