Il cortocircuito tra caldo e aria condizionata: ma l’Europa può migliorare il modello americano

Il condizionatore tradizionale funziona ancora secondo il principio sviluppato nel 1902 dall’ingegnere Willis Carrier: sottrae calore agli ambienti interni e lo trasferisce all’esterno. Quel calore, quindi, non sparisce, ma finisce nelle strade. Nel Vecchio continente si può provare a cambiare

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Il riscaldamento globale e l’aumento delle ondate di calore stanno rendendo l’aria condizionata sempre più necessaria anche in Europa, dove storicamente è poco usata. Oggi solo circa un quinto delle abitazioni europee dispone di un condizionatore, contro quasi il 90 per cento di quelle statunitensi. Di fronte a estati sempre più calde, c’è quindi chi invita l’Europa a seguire il modello statunitense, fondato sulla diffusione capillare di condizionatori individuali. Naturalmente, l’aria condizion