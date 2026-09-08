La crisi climatica sta modificando El Niño. Gli effetti (devastanti) si vedranno nel 2027

Una pubblicazione sulla prestigiosa rivista Science correla l’alterazione del fenomeno naturale al riscaldamento globale. Il dibattito è aperto e divide la comunità. Ma i risultati ottenuti dai ricercatori confermano questa tendenza che allarma

true false

Quanto il cambiamento climatico stia modificando El Niño – fenomeno naturale che periodicamente riscalda le acque del Pacifico tropicale alterando il clima globale – resta una delle questioni aperte della scienza del clima. L'ultimo contributo arriva da uno studio pubblicato su Science, che ha ricostruito l'andamento del fenomeno su un arco di circa mille anni e lo ha fatto analizzando i coralli delle Galápagos. L’arcipelago si trova infatti in una delle regioni in cui, durante gli eventi di El