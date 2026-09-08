Ambiente

La crisi climatica sta modificando El Niño. Gli effetti (devastanti) si vedranno nel 2027

Novella Gianfranceschi
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08 settembre 2026 • 07:00

Una pubblicazione sulla prestigiosa rivista Science correla l’alterazione del fenomeno naturale al riscaldamento globale. Il dibattito è aperto e divide la comunità. Ma i risultati ottenuti dai ricercatori confermano questa tendenza che allarma

Quanto il cambiamento climatico stia modificando El Niño – fenomeno naturale che periodicamente riscalda le acque del Pacifico tropicale alterando il clima globale – resta una delle questioni aperte della scienza del clima. L'ultimo contributo arriva da uno studio pubblicato su Science, che ha ricostruito l'andamento del fenomeno su un arco di circa mille anni e lo ha fatto analizzando i coralli delle Galápagos. L’arcipelago si trova infatti in una delle regioni in cui, durante gli eventi di El

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Novella Gianfranceschi

Novella Gianfranceschi è una giornalista freelance con una laurea in Biodiversità ed evoluzione biologica. Si occupa principalmente di crisi climatica e questioni ambientali. Collabora con diverse testate e lavora anche nel campo della comunicazione e dell’editoria