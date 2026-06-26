Il data center per l’Ia “ecologico”: fa crescere le alghe con il calore, ma è un mezzo flop

A poco più di un anno dal lancio del progetto del primo data center bio circolare al mondo, l’operatore europeo Data4 e l’Università Paris-Saclay di Parigi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi prefissati. Il calore generato dai server dovrebbe far crescere delle alghe, in seguito trasformate in biomassa

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Negli ultimi anni, la Francia ha visto il numero di data center crescere a dismisura sul suo territorio, con un aumento del consumo energetico del +12 per cento solo tra il 2023 e il 2024. E mentre diverse associazioni alzano la voce per contestare le conseguenze ambientali ed economiche di queste infrastrutture, martedì 16 giugno il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha annunciato un ulteriore investimento di 665 milioni di euro nel campo dell’intelligenza artificiale. A 30 chilometri a