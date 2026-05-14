Quando David Attenborough cominciò a parlare di cambiamento climatico

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L’8 maggio David Attenborough ha compiuto cento anni. Da circa settanta, la sua voce, i suoi gesti delicati e lo sguardo meravigliato sul mondo accompagnano il modo in cui milioni di persone immaginano oceani, foreste, deserti e specie lontane. La sua carriera ha inizio negli anni Cinquanta, con la televisione ancora in bianco e nero e il cambiamento climatico confinato a una piccolissima nicchia di scienziati dell’atmosfera. Anche per questo, ci è voluto del tempo prima che il divulgatore brita