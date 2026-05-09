Il termine “nucleare” ha un destino tracciato. E può essere un alleato

true false

Dalle bombe atomiche sul Giappone al disastro di Chernobyl, il portato emotivo di quel termine è profondo. Eppure l’energia nucleare sarà sempre più una preziosa alleata delle rinnovabili in scenari energetici che ci liberino dalla schiavitù dei combustibili fossili

Quarantasettemila sono gli acceleratori di particelle oggi attivi nel mondo. Il numero, preso da una nota del Cern, comprende quelli destinati alla ricerca scientifica e quelli utilizzati per vari tipi di applicazioni. I primi sono solo il 6 per cento; il restante 94, la stragrande maggioranza, è stato costruito per usi nell’industria e nella sanità, dove sono una risorsa nella cura dei tumori. Questi acceleratori si basano sulla fisica nucleare, grazie alla quale disponiamo anche di tecniche di