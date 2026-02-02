Discariche storiche, rischio contaminanti: il 28 per cento dei siti può provocare un disastro ecologico

Tanti gli impianti realizzati prima dell’introduzione delle normative sul controllo dell’inquinamento nel 1999. La scoperta di contaminanti non degradabili ha mostrato come siano destinati a persistere e accumularsi nell’ambiente con una tossicità invariata nel tempo. La direttiva quadro dell’Ue sui rifiuti in vigore da ottobre non introduce però l’obbligo per gli Stati membri di mappare le discariche

true false

Vette altissime e folti boschi di abeti, cedri e pini neri, man mano che l'altitudine aumenta. Il Taigeto, catena montuosa nella regione del Peloponneso in Grecia, sembra offrire solo paesaggi sorprendenti e riferimenti mitologici eppure, nascosta tra sentieri turistici e incantevoli paesini, c’è la discarica di Maratholaka, chiusa nel 2023 e che continua a inquinare: recenti test hanno rilevato livelli di PFAs settantasei volte superiori ai limiti previsti nell'acqua potabile. Dall’altro lato d