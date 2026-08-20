La calura entra in testa: l’impatto della crisi climatica sulla salute mentale

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Da quasi tre settimane l’Italia vive dentro una cappa di calore. Le notti tropicali e il sonno interrotto sembrano soprattutto un problema fisico. Ma il caldo entra anche nella mente. E mentre le ondate di calore diventano più frequenti e persistenti, la salute mentale rischia di diventare uno degli effetti meno visibili del cambiamento climatico. Cosa dicono i dati scientifici La relazione non è soltanto intuitiva. Una meta-analisi pubblicata su Environment International ha esaminato 53 studi.