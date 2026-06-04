Perché El Niño non è solo una questione climatica, ma diventa tema politico e sociale

El Niño da problema climatico nei modelli degli scienziati a tema politico e sociale su scala globale. L'allarme appena lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale significa esattamente questo: a tutte le instabilità geopolitiche che dobbiamo fronteggiare si stanno per sommare anche le conseguenze del riscaldamento ciclico delle acque superficiali del Pacifico

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L'apparizione di El Niño sta transitando velocemente da problema climatico nei modelli degli scienziati a tema politico e sociale su scala globale. L'allarme appena lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (80 per cento di probabilità di passaggio alla fase di El Niño prima di settembre, che sale al 90 per cento in autunno) significa esattamente questo: a tutte le instabilità geopolitiche che dobbiamo fronteggiare si stanno per sommare anche le conseguenze del riscaldamento ciclico de