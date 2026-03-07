Livelli di emissioni di Co₂: sull’Ets Spagna e Italia guidano due visioni opposte

Il premier Pedro Sánchez ha chiesto un impegno «senza ambiguità» sulla decarbonizzazione e ha invitato i leader dell’Ue a non smantellare uno dei meccanismi più efficaci della transizione verde. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha chiesto a Bruxelles la sospensione temporanea dell’Ets fino alla sua revisione

Spagna e Italia non sono mai state così distanti. Tralasciamo l’opposizione del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez alla decisione degli Stati Uniti di attaccare l’Iran e, al contrario, il ruolo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha cercato di ritagliarsi come mediatrice – e quindi come sostenitrice – nei rapporti tra Donald Trump e l’Unione europea; la distanza tra Madrid e Roma appare comunque netta. Ed emerge soprattutto sul futuro della politica climatica europea. L’ultima frat