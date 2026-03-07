Ambiente

Livelli di emissioni di Co₂: sull’Ets Spagna e Italia guidano due visioni opposte

Novella Gianfranceschi
07 marzo 2026 • 10:23

Il premier Pedro Sánchez ha chiesto un impegno «senza ambiguità» sulla decarbonizzazione e ha invitato i leader dell’Ue a non smantellare uno dei meccanismi più efficaci della transizione verde. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha chiesto a Bruxelles la sospensione temporanea dell’Ets fino alla sua revisione

Spagna e Italia non sono mai state così distanti. Tralasciamo l’opposizione del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez alla decisione degli Stati Uniti di attaccare l’Iran e, al contrario, il ruolo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha cercato di ritagliarsi come mediatrice – e quindi come sostenitrice – nei rapporti tra Donald Trump e l’Unione europea; la distanza tra Madrid e Roma appare comunque netta. Ed emerge soprattutto sul futuro della politica climatica europea. L’ultima frat

Per continuare a leggere questo articolo

Novella Gianfranceschi
Novella Gianfranceschi
Novella Gianfranceschi

Novella Gianfranceschi è una giornalista freelance con una laurea in Biodiversità ed evoluzione biologica. Si occupa principalmente di crisi climatica e questioni ambientali. Collabora con diverse testate e lavora anche nel campo della comunicazione e dell’editoria