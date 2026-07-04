negare l’evidenza

L’Europa è la vera frontiera della crisi climatica, ora si comporti di conseguenza

Ferdinando Cotugno
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04 luglio 2026 • 07:00

La Banca mondiale, su impulso della Casa Bianca, ha abbandonato i suoi obiettivi climatici. Un colpo di freno a mano alla lotta ai cambiamenti climatici proprio mentre ci rendiamo conto del fatto che la crisi si sta aggravando e ha bisogno di un taglio ancora più rapido e profondo delle emissioni. 

Caldo Europa

I picchi dell’emergenza climatica, come l’ondata di calore che ha di recente colpito l'Europa, sono i momenti in cui ha meno senso parlare di clima. Sono i punti in cui la crisi può essere affrontata solo come problema sanitario, come nei tanti giorni consecutivi di caldo intenso, o di protezione civile, quando arrivano gli eventi estremi. È quando il termometro torna sotto i 30°C che si valuta la serietà nella lotta alla crisi climatica, che ha bisogno di un approccio costante, non quello apoca

Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).