L’Europa è la vera frontiera della crisi climatica, ora si comporti di conseguenza

La Banca mondiale, su impulso della Casa Bianca, ha abbandonato i suoi obiettivi climatici. Un colpo di freno a mano alla lotta ai cambiamenti climatici proprio mentre ci rendiamo conto del fatto che la crisi si sta aggravando e ha bisogno di un taglio ancora più rapido e profondo delle emissioni.

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I picchi dell’emergenza climatica, come l’ondata di calore che ha di recente colpito l'Europa, sono i momenti in cui ha meno senso parlare di clima. Sono i punti in cui la crisi può essere affrontata solo come problema sanitario, come nei tanti giorni consecutivi di caldo intenso, o di protezione civile, quando arrivano gli eventi estremi. È quando il termometro torna sotto i 30°C che si valuta la serietà nella lotta alla crisi climatica, che ha bisogno di un approccio costante, non quello apoca