Fioravanti: «Così ho sviluppato l’anticorpo contro l’antrace. La resistenza agli antibiotici è una pandemia silenziosa»

«L’AMR non nasce solo negli ospedali: è ovunque. I nostri antibiotici stanno perdendo potere, li abbiamo usati troppo, troppo spesso e nei contesti sbagliati» spiega la biologa molecolare. «Oggi causa oltre 1,2 milioni di morti l’anno nel mondo. Entro il 2050 potrebbero essere 10 milioni, più del cancro»
Ha contratto un debito di gratitudine nei confronti di un dromedario nordafricano, Antonella Fioravanti, classe 1983, la biologa molecolare toscana che ha sviluppato l’anticorpo che distrugge la corazza del batterio dell’antrace. Fioravanti, Guest Professor all’Université Libre de Bruxelles e valutatrice per il Consiglio Europeo per l’Innovazione, nonché presidente della Fondazione Parsec, che all’ignaro camelide in un certo senso deve pure la nomina di Cavaliere dell'Ordine della Stella d’Itali