Fioravanti: «Così ho sviluppato l’anticorpo contro l’antrace. La resistenza agli antibiotici è una pandemia silenziosa»

«L’AMR non nasce solo negli ospedali: è ovunque. I nostri antibiotici stanno perdendo potere, li abbiamo usati troppo, troppo spesso e nei contesti sbagliati» spiega la biologa molecolare. «Oggi causa oltre 1,2 milioni di morti l’anno nel mondo. Entro il 2050 potrebbero essere 10 milioni, più del cancro»