EMERGENZA CLIMATICA: UN continente SEMPRE PIÙ ARIDo

I fiumi d’Europa restano a secco. Il costo occulto della crisi idrica

Barche in secca sul Danubio vicino ad Apatin, in Serbia (Afp)
Barche in secca sul Danubio vicino ad Apatin, in Serbia (Afp)
Barche in secca sul Danubio vicino ad Apatin, in Serbia (Afp)
Novella Gianfranceschi
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06 agosto 2026 • 07:00

Danubio quasi prosciugato. Sul Reno chiatte con un quinto del carico. Il mare risale il Po per chilometri. La siccità ha un impatto diretto sull’agricoltura, sui trasporti e sull’energia. Un problema sistematico

L’Europa sta attraversando una delle crisi idrologiche più gravi della sua storia recente. Temperature record, ondate di calore prolungate e scarse precipitazioni hanno portato i grandi fiumi del continente a livelli eccezionalmente bassi. Lungo le principali vie fluviali, la siccità si manifesta non soltanto come un enorme problema ecologico, ma anche come una minaccia economica: la mancanza d’acqua mette sotto pressione la produzione energetica e agricola, rallenta il trasporto delle merci e f

Novella Gianfranceschi
Novella Gianfranceschi
Novella Gianfranceschi

Novella Gianfranceschi è una giornalista freelance con una laurea in Biodiversità ed evoluzione biologica. Si occupa principalmente di crisi climatica e questioni ambientali. Collabora con diverse testate e lavora anche nel campo della comunicazione e dell’editoria