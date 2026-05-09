Gli Ayoreo e l’industria conciaria, la deforestazione che non vogliamo vedere

Più del 50 per cento della pelle esportata dal Paraguay è destinata al mercato europeo. Di questa il 99 per cento è destinato all’Italia. Eppure non facciamo niente per spingere il tracciamento di questi prodotti

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Lo European deforestation-free products regulation (Eudr) è il regolamento che vieterà l’importazione e l’esportazione di materie prime legate alla deforestazione in Europa. È il dovere, scomodo, di sapere: le imprese dovranno assicurarsi che cacao, caffè, legname o gomma che usano nei loro prodotti non costino l’abbattimento di ettari di foresta dall’altra parte del mondo. E altrimenti comprare altrove, o non comprare. L’Eudr è stato approvato nel 2023, figlio di quell’onda propositiva che avev