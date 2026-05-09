paraguay

Gli Ayoreo e l’industria conciaria, la deforestazione che non vogliamo vedere

Un'immagine della comunità Ayoreo (foto Survival)
Un'immagine della comunità Ayoreo (foto Survival)
Un'immagine della comunità Ayoreo (foto Survival)
Caterina Orsenigo
09 maggio 2026 • 15:12

Più del 50 per cento della pelle esportata dal Paraguay è destinata al mercato europeo. Di questa il 99 per cento è destinato all’Italia. Eppure non facciamo niente per spingere il tracciamento di questi prodotti

Lo European deforestation-free products regulation (Eudr) è il regolamento che vieterà l’importazione e l’esportazione di materie prime legate alla deforestazione in Europa. È il dovere, scomodo, di sapere: le imprese dovranno assicurarsi che cacao, caffè, legname o gomma che usano nei loro prodotti non costino l’abbattimento di ettari di foresta dall’altra parte del mondo. E altrimenti comprare altrove, o non comprare. L’Eudr è stato approvato nel 2023, figlio di quell’onda propositiva che avev

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Caterina Orsenigo
Caterina Orsenigo
Caterina Orsenigo

Caterina Orsenigo è editor e giornalista. È laureata in filosofia a Milano e in letterature comparate a Parigi. Scrive di letteratura, crisi climatica e mitologia per diversi giornali e riviste. Con Prospero Editore ha pubblicato il romanzo di viaggio Con tutti i mezzi necessari.