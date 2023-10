L’attivista Greta Thunberg è stata fermata dalla polizia britannica a Londra, durante una protesta di ambientalisti contro l’Energy Intelligence forum, un convegno che unisce decisori e lobbisti del settore energetico. Alcune centinaia di manifestanti hanno bloccato tutti gli ingressi dell'hotel vicino ad Hyde Park che ospita la conferenza. Thunberg è stata caricata su un furgone delle forze dell’ordine.

Non è la prima volta che viene arrestata, negli ultimi mesi era già successo in Svezia, Norvegia e Germania. A inizio anno, ad esempio Thunberg era stata fermata nel paesino tedesco di Lützerath, dove stava partecipando a una manifestazione contro l’espansione di una miniera di carbone. Dopo che era stata arrestata, aveva scritto su Twitter: «La protezione del clima non è un crimine».

Copione molto simile ad Oslo, a marzo, quando gli attivisti stavano protestando per chiedere la rimozione delle turbine eoliche dai pascoli delle renne in Norvegia, bloccando l’accesso a diversi edifici governativi. In estate a Malmö, in Svezia, aveva bloccato le petroliere nel porto.

EPA

© Riproduzione riservata