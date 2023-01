L’attivista per il clima guidava i 35mila manifestanti per il clima nella protesta contro l'allargamento della miniera di carbone, distruggendo il borgo abbandonato di Luezerath

In Germania è andato in scena un duro scontro tra la polizia e i manifestanti per il clima, che protestavano contro l'allargamento della miniera di lignite a Luezerath.

Anche Greta Thunberg è stata sgomberata dalla polizia tedesca durante la manifestazione, ha riferito la Bild. Thunberg è stata portata via da due agenti, senza che venisse ammanettata. La polizia ha dichiarato che la giovane attivista si è seduta brevemente su un terrapieno ai margini della miniera e gli agenti l'hanno portata a pochi passi di distanza dopo che non ha risposto agli inviti a spostarsi, ma poi è stata lasciata libera.

Da giovedì gli attivisti climatici occupavano il borgo abbandonato per impedire l’estrazione del carbone da parte dell’azienda energetica Rwe. La cittadina di Luetzerath infatti sta per essere demolita per far posto all'ampliamento dell'adiacente miniera di carbone, che è una delle più grandi d’Europa.

Nella giornata di sabato c’è stata una grande manifestazione con oltre 35 mila partecipanti, dove è comparsa a sorpresa anche Greta Thunberg, che ha detto che «la Germania si sta mettendo in imbarazzo» e «Penso che sia assolutamente assurdo che questo stia succedendo nel 2023».

Il governo tedesco ha giustificato l’espansione della miniera di carbone con la crisi energetica, causata dalla guerra in Ucraina.

Lo sgombero

Gli scontri sono stati violenti, con manganellate «senza ritegno» secondo gli attivisti e lanci di «pietre, fango, fuochi d'artificio» secondo il portavoce della polizia Andreas Mueller. Diversi veicoli della polizia sono stati danneggiati, con lancio di pietre e il taglio degli pneumatici.

Gli organizzatori hanno parlato di «incredibile uso della violenza» e che «è un miracolo che non ci siano stati morti», il bilancio è di 70 agenti feriti e 150 denunce per resistenza a pubblico ufficiale per i manifestanti dall'inizio dello sgombero, che è proseguito oggi. Imprecisato, invece, il numero di attivisti feriti, ma almeno 20 sono stati portati in ospedale.

La polizia ha incontrato molta difficoltà a sgomberare l’area, perchè molti attivisti si sono nascosti sugli alberi e sui tetti delle case per rendere più complicate le operazioni.

La polizia ha dichiarato di aver sgomberato 35 strutture sugli alberi e circa 30 costruzioni in legno.

