L’assalto alla Groenlandia va oltre la politica: perché sono a rischio scienza, clima e Inuit

Francesco Suman
27 febbraio 2026 • 07:00

Uno scienziato groenlandese ha detto che i ricercatori dell’isola ora sono più cauti riguardo all’eventualità di accettare fondi statunitensi o di collaborare con gruppi di ricerca americani. Alcuni progetti sono già stati fermati con il “mutuo accordo” di entrambe le parti, come quello dell’ecologo Ross Virginia del Dartmouth College

Nonostante un allentamento delle tensioni, la Groenlandia continua a guardare con diffidenza gli Stati Uniti di Donald Trump. Le scorie di una relazione che ormai si è incrinata ora hanno raggiunto anche gli scienziati che studiano i cambiamenti climatici. L’isola artica infatti ospita la più grande massa di ghiaccio terrestre dopo quella dell’Antartide. Nel corso del XX secolo il suo ciclo di scioglimento e ricostituzione ha contribuito poco all’aumento del livello dei mari, ma le cose ora semb

