La guerra in Iran sta producendo (anche) un disastro ambientale

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L’attacco israeliano al giacimento di gas di South Pars, nelle acque del Golfo Persico, e la successiva risposta di Teheran contro un impianto di gas in Qatar e le raffinerie in Kuwait segnano un passaggio che rende evidente come, accanto all’emergenza umanitaria e allo shock energetico globale, il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele abbia aperto anche un fronte meno visibile ma destinato a durare: quello ambientale. L’escalation militare nei paesi del Golfo si innesta su una fragilità eco