La guerra in Iran sta producendo (anche) un disastro ambientale

Giacimenti di gas, depositi di carburante, incendi agli impianti stanno danneggiando pesantemente l’ambiente. Tra le conseguenze dei combattimenti c’è la devastazione delle risorse naturali
L’attacco israeliano al giacimento di gas di South Pars, nelle acque del Golfo Persico, e la successiva risposta di Teheran contro un impianto di gas in Qatar e le raffinerie in Kuwait segnano un passaggio che rende evidente come, accanto all’emergenza umanitaria e allo shock energetico globale, il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele abbia aperto anche un fronte meno visibile ma destinato a durare: quello ambientale. L’escalation militare nei paesi del Golfo si innesta su una fragilità eco