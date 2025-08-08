I ceti più abbienti risiedono nei centri delle città maggiori, ben serviti da trasporti pubblici e ferrovie veloci. I redditi medio-bassi risiedono in aree più esterne e meno servite, e utilizzano non per scelte soprattutto l’automobile. Gli abitanti dei centri votano a sinistra e hanno coscienza ambientale. Chi deve usare l’auto, si ritiene svantaggiato dalle politiche ambientali a favore di “radical chic”, e vota a destra. Gli extracomunitari usano i trasporti pubblici ma non votano
I rapporti difficili tra consenso e trasporti
08 agosto 2025 • 19:13
I ceti più abbienti risiedono nei centri delle città maggiori, ben serviti da trasporti pubblici e ferrovie veloci. I redditi medio-bassi risiedono in aree più esterne e meno servite, e utilizzano non per scelte soprattutto l’automobile. Gli abitanti dei centri votano a sinistra e hanno coscienza ambientale. Chi deve usare l’auto, si ritiene svantaggiato dalle politiche ambientali a favore di “radical chic”, e vota a destra. Gli extracomunitari usano i trasporti pubblici ma non votano