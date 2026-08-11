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Marco Ponti
responsabile BRT Onlus
Economista, responsabile BRT Onlus
Economia
Traffico modesto, costi lievitati: perché la Tav è un progetto così controverso
11 agosto 2026 • 18:02
Commenti
Alta velocità e concorrenza. Le liberalizzazioni europee portano vantaggi all’Italia
30 luglio 2026 • 18:26
Economia
Volkswagen e le altre, nell’industria automobilistica gli errori si pagano caro
09 luglio 2026 • 20:01
Economia
Abbassare le tasse sui carburanti può essere giusto, ma non gioverebbe all’industria
23 aprile 2026 • 19:36
Economia
Una nuova stagione per le Ferrovie: sarà vera rivoluzione?
09 marzo 2026 • 20:34
Sport
Le Olimpiadi fanno bene all’economia? Cosa non dicono le analisi di impatto dei Giochi
19 febbraio 2026 • 07:00
Economia
Difendere l’automotive europeo ha un costo, e rischia di non produrre risultati
17 dicembre 2025 • 19:53
Economia
I costi e il traffico: debolezze e forze del Ponte sullo Stretto
31 ottobre 2025 • 19:55
Economia
Carissimo immobile. Il meccanismo diabolico della rendita urbana
16 ottobre 2025 • 18:58
Ambiente
I rapporti difficili tra consenso e trasporti
08 agosto 2025 • 19:13
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