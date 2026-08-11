Marco Ponti
Marco Ponti

Marco Ponti

responsabile BRT Onlus

Economista,  responsabile BRT Onlus

Economia

Traffico modesto, costi lievitati: perché la Tav è un progetto così controverso

11 agosto 2026 • 18:02
Commenti

Alta velocità e concorrenza. Le liberalizzazioni europee portano vantaggi all’Italia

30 luglio 2026 • 18:26
Economia

Volkswagen e le altre, nell’industria automobilistica gli errori si pagano caro

09 luglio 2026 • 20:01
Economia

Abbassare le tasse sui carburanti può essere giusto, ma non gioverebbe all’industria

23 aprile 2026 • 19:36
Economia

Una nuova stagione per le Ferrovie: sarà vera rivoluzione?

09 marzo 2026 • 20:34
Sport

Le Olimpiadi fanno bene all’economia? Cosa non dicono le analisi di impatto dei Giochi

19 febbraio 2026 • 07:00
Economia

Difendere l’automotive europeo ha un costo, e rischia di non produrre risultati

17 dicembre 2025 • 19:53
Economia

I costi e il traffico: debolezze e forze del Ponte sullo Stretto

31 ottobre 2025 • 19:55
Economia

Carissimo immobile. Il meccanismo diabolico della rendita urbana

16 ottobre 2025 • 18:58
Ambiente

I rapporti difficili tra consenso e trasporti

08 agosto 2025 • 19:13
12345678