Il caldo e le disuguaglianze: «Piscine pubbliche per tutti»

Solo tre su otto piscine pubbliche sono aperte in città. Un problema per tanti residenti che restano a Milano durante le vacanze. Le altre sono chiuse da anni, ma l’importanza di avere delle strutture dove potersi rinfrescare liberamente è una questione centrale

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Appena tre su otto. Sono solo questi i centri balneari con piscine pubbliche aperti a Milano in quest’estate torrida: un problema per i tanti residenti che restano in città durante le vacanze. Per il 2026 le sole piscine all’aperto disponibili gratuitamente alla cittadinanza e attive nei centri balneari gestiti da Milanosport sono quelle di Romano, in via Zanoia, Città Studi, Sant’Abbondio, nel quartiere Chiesa Rossa, e Cardellino, nel quartiere Bisceglie. Le altre sono chiuse da anni: Scarioni