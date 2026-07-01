il diritto negato

Il caldo e le disuguaglianze: «Piscine pubbliche per tutti»

Lucio Palmisano
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01 luglio 2026 • 19:41

Solo tre su otto piscine pubbliche sono aperte in città. Un problema per tanti residenti che restano a Milano durante le vacanze. Le altre sono chiuse da anni, ma l’importanza di avere delle strutture dove potersi rinfrescare liberamente è una questione centrale

Appena tre su otto. Sono solo questi i centri balneari con piscine pubbliche aperti a Milano in quest’estate torrida: un problema per i tanti residenti che restano in città durante le vacanze. Per il 2026 le sole piscine all’aperto disponibili gratuitamente alla cittadinanza e attive nei centri balneari gestiti da Milanosport sono quelle di Romano, in via Zanoia, Città Studi, Sant’Abbondio, nel quartiere Chiesa Rossa, e Cardellino, nel quartiere Bisceglie. Le altre sono chiuse da anni: Scarioni

Lucio Palmisano
Lucio Palmisano
Lucio Palmisano

Pugliese a Milano. Laureato in Relazioni internazionali, è giornalista professionista dal 2021 e si occupa di esteri, soprattutto Unione europea, e ambiente. Ha collaborato con Linkiesta e Il Fatto Quotidiano, oggi per Sky Tg24