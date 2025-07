Caldo, alluvioni, eventi estremi hanno già bruciato 45 miliardi in Europa nel 2023. La Germania è stato il paese europeo con il maggior numero di perdite economiche totali, seguono l’Italia, la Francia e la Spagna. E negli Stati Uniti cresce le preoccupazioni per una crisi finanziaria stile 2008

Immaginatevi di venire colpiti da un’alluvione. Immaginate che la vostra assicurazione non riesca a coprire i danni. Immaginate di non poter coprire le rate del mutuo. Certo, si tratta di un mero esercizio di immaginazione, ma non troppo lontano dalla realtà.

L’ondata di calore che in queste settimane ha infuocato il bacino del Mediterraneo e parte dell’Europa non è solo un’emergenza sanitaria, ambientale ed energetica.

È anche un rischio sistemico per l’economia e la finanza globale. I danni non si fermano alla salute pubblica o all’agricoltura: iniziano a mettere sotto pressione interi settori economici, in particolare quello assicurativo e quello immobiliare.

Ne parla diffusamente un recente rapporto pubblicato dall’Agenzia europea dell’ambiente (Eea), intitolato Economic losses and fatalities from weather and climate-related extremes, che mostra come, solo nel 2023, i danni economici causati da eventi estremi che vanno dalle alluvioni agli incendi, dalla siccità alla grandine, hanno superato i 45 miliardi di euro.

Le perdite cumulate, dal 1980 a oggi, superano invece i 790 miliardi di euro. La Germania è stato il paese europeo con il maggior numero di perdite economiche totali legate a eventi climatici e meteorologici estremi: 180 miliardi di euro. Seguono l’Italia (135 miliardi), la Francia (130 miliardi), la Spagna (97 miliardi) e la Polonia (20 miliardi).

Il buco assicurativo

Ma il rapporto dell’Eea offre almeno un altro spunto fondamentale per considerare gli scenari futuri, ovvero che meno di un terzo delle perdite è coperto da assicurazioni. In molti paesi, oltre il 90 per cento dei danni resta a carico di famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni.

È un buco strutturale che mette in discussione la sostenibilità del sistema: se i rischi diventano certi, le compagnie si ritirano e nessuno può più assicurarsi, mentre interi mercati iniziano a cedere.

Lo scenario più preoccupante non riguarda solo l’Europa. Un’approfondita analisi pubblicata dal Financial Times, parla apertamente del rischio di una nuova crisi finanziaria innescata dal clima. Il report Next to Fall della Commissione bilancio del Senato americano è esplicito: «I valori immobiliari finiranno per crollare, proprio come nel 2008, facendo evaporare la ricchezza delle famiglie».

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha avvertito il Congresso che «tra 10 o 15 anni ci saranno aree del paese dove non si potranno più ottenere mutui». Ad aprile Günther Thallinger, membro del board di Allianz, in un post su LinkedIn parlava di un «rischio sistemico che minaccia le fondamenta del settore finanziario».

Anche le banche si ritirano

Il meccanismo pare piuttosto semplice, ma non per questo meno preoccupante: senza assicurazione, almeno negli Stati Uniti, non si ottiene un mutuo. Senza mutuo il mercato immobiliare si blocca. I valori degli immobili crollano e le famiglie si impoveriscono. Le banche iniziano a chiudere le filiali, si ritirano dai territori a rischio, spesso quelli abitati da redditi medio-bassi. E la spirale si avvita.

Negli Stati Uniti, spiega l’articolo, il ritiro degli assicuratori è già cominciato, toccando non solo la California e la Florida, ma anche altri stati colpiti da uragani, incendi o inondazioni. Sempre Powell spiega che non sarà nemmeno possibile prelevare del denaro per la mancanza di sportelli.

Eppure l’adattamento alla crisi climatica procede a rilento. Certo, esistono esempi virtuosi, anche se sparsi in modo disomogeneo sul territorio. Un caso positivo arriva da Torino, dove nel triennio 2015–2018 il progetto europeo Derris ha promosso una collaborazione tra assicurazioni, autorità locali e piccole imprese per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici.

Il progetto ha portato alla realizzazione di Piani di adattamento aziendali (Caap) e di un Piano di adattamento distrettuale integrato (Idap), oltre a uno strumento online di autovalutazione dei rischi (Cram), ancora oggi aggiornato e utilizzabile. Dopo la fine del progetto, l’iniziativa è stata estesa ad altre città, tra cui Milano.

A livello nazionale, invece, l’Italia ha sì approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici all’inizio del 2024, dopo sette anni di attesa. Ma il documento non è ancora accompagnato da risorse finanziarie certe, mentre gli aggiornamenti e le fasi strutturali sono in un flebile stand-by.

Quel che emerge con chiarezza è il legame diretto tra crisi climatica e fragilità finanziaria. I rischi fisici (ondate di calore, incendi, alluvioni) si sommano ai rischi di transizione (ritardi nella decarbonizzazione, investimenti nei combustibili fossili). Il risultato potrebbe essere una crisi diversa da quella del 2008: meno improvvisa, ma più diffusa, permanente e profonda.

Come ha scritto l’economista Ben Keys della Wharton School: «Questo tipo di rischio climatico non è ciclico. Va in un’unica direzione». Un rischio permanente, che non permette ripartenze rapide, e che potrebbe trasformare la società.

