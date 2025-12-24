Il pastore balla coi lupi: «La malga sta morendo ma abbatterli non serve»

true false

«Gli abbattimenti che aiuto sono?», dice l’imprenditrice agricola Monica Fedel. Per l'estate ha preso una malga tridentina sulle Dolomiti del Brenta, in Val di Non, a 1.500 metri d'altezza, dove ha portato a pascolare le sue mucche e i cavalli. La stagione, però, si è chiusa ancora una volta in rosso: «Finora ho fatto solo debiti». A settembre, la provincia autonoma di Trento ha eliminato il suo primo lupo, un mese dopo quello ucciso in Sudtirolo, approfittando subito dell’abbassamento europeo d